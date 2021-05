Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210517 - 0590 Frankfurt - Westend: Brand im Keller

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Sonntag (16. Mai 2021) ereignete sich in der Walter-vom-Rath-Straße ein Brand in einem Keller. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Walter-vom-Rath-Straße, als ein 68-jähriger Bewohner in einem Kellerverschlag mutmaßlich eine Zigarettenkippe in einem Behälter entsorgte. Der mit Papier gefüllte Behälter fing daraufhin Feuer. Nachbarn bemerkten in der Folge Rauch im Hausflur und brachten das brennende Papier nach draußen. Durch die herbeigerufene Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Es entstand glücklicherweise nur geringfügiger Sachschaden. Zwei Personen atmeten Rauchgase ein. Während eine von diesen noch vor Ort entlassen werden konnte, kam die andere Person zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

