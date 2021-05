Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210517 - 0588 Frankfurt-Griesheim: Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Täter drang am Sonntag, den 16. Mai 2021, gegen 07.05 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Moschee in der Eichenstraße ein. Dort hebelte er eine Spendenbox von der Wand und flüchtete mit seiner Beute. Dazu benutzte er ein blaues Fahrrad. In der Box befanden sich einige hundert EUR. Der Täter kann beschrieben werden als bekleidet mit einer dunklen Jacke, einem T-Shirt, einer schwarzen Mütze, blauen Jeans und grauen Sportschuhen. Er trug eine Mund- und Nasebedeckung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell