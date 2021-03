Feuerwehr Herdecke

Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Einsatzreicher Sonntagnachmittag für die Herdecker Wehr

Herdecke (ots)

Am Sonntagnachmittag mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Herdecker Feuerwehr zu insgesamt drei Einsätzen ausrücken.

Um 13:25 Uhr wurde aus dem Viermärker Weg ein PKW-Brand gemeldet. Vor Ort eingetroffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Motorraum eines Peugeot, der in einer Einfahrt in der Nähe eines Hauses parkte, in Vollbrand stand. Der Brand war jedoch schnell unter Kontrolle, sodass eine Ausbreitung auf das Gebäude und Bäume am Fahrzeug verhindert werden konnte. Die Einsatzstelle befand sich eigentlich schon auf Dortmunder Stadtgebiet. Da der Löschzug der Herdecker Wehr mit drei Fahrzeugen jedoch vor den Dortmunder Kollegen eintraf, übernahmen die ehrenamtlichen Blauröcke aus Herdecke den Einsatz, der gegen 14:30 Uhr abgeschlossen war.

Rund eine Stunde später rückten die Feuerwehrleute in die Neue Straße aus, um den Rettungsdienst beim zügigen Transport eines kritischen Patienten zu unterstützen.

Noch während des laufenden Einsatzes wurde ein Gasgeruch aus einem Gebäude an der Wittbräucker Straße gemeldet. Aufgrund des parallellaufenden Einsatzes wurden unverzüglich weitere Einsatzkräfte alarmiert, die bereits nach 6 Minuten an der Einsatzstelle eintrafen und ebenfalls einen Gasgeruch feststellten. Trotz umfangreicher Messungen mit mehreren Messgeräten und Gas-Prüfröhrchen wurde keine Ursache für den Geruch gefunden. Auch der hinzugezogene Gasversorger konnte keine gefährlichen Gasansammlungen messen, sodass der Einsatz nach einer ausgiebigen Lüftung abgebrochen wurde. Zwei Löschzüge mit sieben Fahrzeugen waren bis 17:15 Uhr im Einsatz. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Wittbräucker Straße durch die Polizei halbseitig gesperrt werden.

Feuerwehr Herdecke