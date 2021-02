Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr! - Verkehrsunfall auf der Wittener Landstraße

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Eine Serie von Einsätzen beschäftigt derzeit die Freiw. Feuerwehr Herdecke.

Ein PKW-Brand wurde gestern vom Kirchender Dorfweg, Ecke Wittener Landstraße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich um keinen Brand handelte. Der defekte Kühler hatte massiv gequalmt, so dass zunächst ein Brand angenommen wurde. Die Fahrerin befand sich gerade mit ihrem verletzten Kind auf dem Weg zur Notaufnahme. Das verletzte Kind und die Mutter wurden dann mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr sicherte zusammen mit der Polizei das Fahrzeug am Straßenrand.

Ein Brandmeldealarm wurde um 13:13 Uhr aus der Breddestraße gemeldet. Hier wurde aus einem Industriebetrieb ein Feueralarm gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass zwei Monteure versehentlich mit einer Hubarbeitsbühne eine Lichtschranke im oberen Bereich der Halle durchbrochen hatten. Die Lichtschranke sorgt für eine Brandfrüherkennung. Der Einsatz wurde abgebrochen.

Ein PKW-Brand (schon die dritte Meldung in dieser Woche) wurde dann um 15:27 Uhr von der Wittener Landstraße gemeldet. Auf Höhe der Loerfeldstraße war ein Skoda mit einem Rover Mini kollidiert. Die Fahrzeuge brannten nicht: Die Rauchentwicklung stammte von den auslösenden Airbags. Der Notruf an die Feuerwehr wurde über das E-Call System (automatisches Notrufsystem) des Minis abgesetzt. Die ersteintreffende Feuerwehr versorgte die beiden mittelschweren Personen und sicherte die Einsatzstelle. Die Patientinnen wurden mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Wittener Landstraße musste halbseitig gesperrt werden. Ein Hilfeleistungszug war neben der Polizei 60 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell