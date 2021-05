Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210518 - 0592 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Tätliche Auseinandersetzung

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag verletzten sich zwei Männer bei einer Auseinandersetzung im Bahnhofsviertel gegenseitig. Gegen einen der beiden ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Totschlags.

Gegen 16.30 Uhr gerieten die beiden 31 und 38 Jahre alten Männer in der Taunusstraße aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Daraus entwickelte sich schnell eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 31-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer am Oberkörper verletzte. Auch der 38-Jährige landete einen Treffer: Er benutzte ein Verkehrsschild, um seinen Widersacher damit zu schlagen und am Kopf zu verletzen. Anschließend flüchtete der 31-Jährige vom Tatort. Die Polizei nahm ihn kurz darauf im Rahmen der Fahndung fest. Er soll heute einem Haftrichter wegen versuchten Totschlags vorgeführt werden. Sein Opfer wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert, aus dem es sich zwischenzeitlich selbst entlassen hat.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell