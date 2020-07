Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Bemalen von Verkehrszeichen und Firmentafel

Bernkastel-Kues (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 29.07.2020 ------------------------------------------------------------

Im Zeitraum zwischen dem 27.07.2020, 18:30 Uhr und dem 28.07.2020, 07:00 Uhr kam es in Bernkastel-Kues im Bereich der Cusanusstraße zu Bemalungen sowohl einer Firmentafel, als auch zweier Verkehrszeichen. Bislang unbekannter Täter bemalte die Gegenstände mit einem Kopf in Comic-Art und seiner Signatur in Form der Buchstaben-Zahlen-Kombination "4Rise1". Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

POLIZEIINSPEKTION BERNKASTEL-KUES Im Viertheil 22 54470 Bernkastel-Kues Telefon 06531/ 9527-0 Telefax 06531/ 9527-50 pibernkastel-kues@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de

