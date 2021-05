Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Radfahrer stürzt und erleidet Gehirnerschütterung

Schluchsee (ots)

Ein 43-jähriger Rennradfahrer kam am Pfingstmontag, 24.05.2021, gegen 12.30 Uhr in Schluchsee, in der Straße "Im Wolfsgrund" nach einer Bodenwelle zu Sturz. Um den kurzzeitig bewusstlosen Verunfallten kümmerte sich glücklicherweise gleich ein hinterherfahrender Begleiter und verständigte den Rettungsdienst. Mit der Diagnose einer Gehirnerschütterung und Schlüsselbeinfraktur wurde der Verletzte zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Rennrad wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt.

RTN - CW/25.05.2021

