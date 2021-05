Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Köndringen: Roller kollidiert mit offener Fahrzeugtür - zwei Verletzte

LANDKREIS EMMENDINGEN - Teningen-Köndringen: Roller kollidiert mit offener Fahrzeugtür - zwei Verletzte

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein BMW hielt kurzzeitig an, um seinen Beifahrer aussteigen zu lassen. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, öffnete er die Türe, sodass ein nachfolgender Rollerfahrer in die offene Türe fuhr und stürzte. Sowohl der Zweiradfahrer als auch sein Soziuas wurden bei dem Unfallgeschehen verletzt und wurden in eine Klinik eingeliefert.

td/ts

