Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachstuhlbrand in Zweifamilienhaus

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

- Hartheim-Feldkirch

Am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, kam es in Hartheim-Feldkirch zu einem Dachstuhlbrand in einem Zweifamilienhaus. Zu diesem Zeitpunkt herrschte ein starkes Gewitter über dem Ort.

Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Das Haus, an welchem erheblicher Sachschaden entstand, ist aktuell nicht bewohnbar.

Die Feuerwehr hat den Brand zwischenzeitlich gelöscht.

Das Polizeirevier Müllheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

Stand: 24.05.2021,23.55 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell