Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Betrunkene Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Titisee-Neustadt (ots)

Am Abend des vergangenen Freitags, 21.05.2021, geriet gegen 21.30 Uhr in der Pfauenstraße eine stark alkoholisierte 49-jährige Autofahrerin aufgrund ihrer Fahruntüchtigkeit von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden in noch nicht genau bekannter Höhe. Der Verursacherin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen sie wurde eine Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell