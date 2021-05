Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw kommt talwärts in Schleudern und kollidiert mit Schutzplanke

Breitnau- B31 (ots)

Am Freitag, 21.05.2021, kurz nach 23 Uhr, befährt ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die B31 in Richtung Freiburg. Aufgrund Unachtsamkeit und nasser Fahrbahn gerät er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kollidiert Eingangs des Höllentals in einer Linkskurve mit der Schutzplanke. Verletzt wurde niemand, am Pkw und der Schutzplanke entstand Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Der Pkw musst durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

RTN - CW/24.05.2021

