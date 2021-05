Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllentsorgung am Fahrbahnrand

Breitnau, B31 (ots)

Eine Verkehrsteilnehmerin meldete ebenfalls am Pfingstmontag (24.05.2021), kurz nach 08.30 Uhr, eine großen Sack mit Müll am Fahrbahnrand der B31. Wie die Beamten des Polizeireviers Titisee-Neustadt feststellen konnten, wurden verschiedene, entleerte Farb-Tuben, diverse Kartons und sonstige Haushaltsartikel illegal entsorgt. Auf Grundlage eines im Müll aufgefundenen Hinweises zu Personendaten, wird gegen einen 25-Jährigen als mutmaßlichen Verursacher ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die ordnungsgemäße Entsorgung auf Kosten des Verursachers wurde ebenfalls in die Wege geleitet.

RTN - CW/24.05.2021

