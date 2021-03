Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Audi entwendet

Velen (ots)

Auf einen schwarzen Audi A6 hatten es Unbekannte in der Nacht zum Sonntag gegen 04.20 Uhr in Velen abgesehen. Ein Rolltor zu dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Straße Wissingkamp öffneten die Täter auf unbekannte Weise. Mutmaßlich wollten die Diebe noch einen weiteren Audi entwenden, ließen den Wagen aber zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

