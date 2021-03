Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Bad Essen (ots)

Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (20 Uhr) und Montagmittag (14 Uhr) einen Zigarettenautomaten am Empterweg auf und stahlen das darin befindliche Bargeld sowie die Tabakwaren. Mit ihrer Beute flüchteten der oder die Täter unerkannt. Die Polizei in Bohmte ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegen.

