Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Münzautomaten aufgebrochen

Bramsche (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten es Unbekannte auf Münzautomaten abgesehen. In der Maschstraße schlugen der oder die Täter zwischen Samstagmittag (12 Uhr) und Montagmittag (13.30 Uhr) zu und hebelten auf dem Gelände eines Reifengeschäftes zwei Automaten auf. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt. Am Wiesenweg suchte ein Unbekannter am Sonntag, in der Zeit von 02 bis 02.30 Uhr, ein Autowaschcenter heim und brach den Münzautomaten einer Waschbox auf. Er erlangte eine geringe Menge Bargeld und entfernte sich. Die Ermittler der Bramscher Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell