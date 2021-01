Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch in Gartenlaube

Briefkasten gesprengt

LetmatheLetmathe (ots)

Zwischen dem 23. Dezember und dem Neujahrs-Morgen gab es einen weiteren Einbruchversuch in eine Gartenlaube am Piepers Kopf. Diesmal hinterließ der Täter Sachschaden und einen Rucksack voller Süßigkeiten. In der genannten Zeit muss der Täter über einen Zaun geklettert sein, um auf das Gartengrundstück zu gelangen. Dort versuchte er, die stählerne Tür und das Fenster einer Laube aufzubrechen. Tür und Fenster hielten Stand. Der verhinderte Einbrecher entfernte sich ohne Beute. Dafür blieb an einem Pfosten ein Puma-Rucksack, gefüllt mit Süßigkeiten, hängen. Die Polizei stellte den Rucksack sicher. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Am gestrigen Sonntag, gegen 21.45 Uhr, zündeten unbekannte Täter vermutlich einen "Böller" und warfen diesen in einen Briefkasten im Bereich Schwerter Straße/Berliner Allee. Hierbei wurde der Briefkasten nicht unerheblich beschädigt und die im Briefkasten befindlichen Briefe wurden durch die Polizei sichergestellt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei-Dienststellen in Iserlohn/Letmathe entgegen.

