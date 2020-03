Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag über 20 Fahrzeuge beschädigt.

Eine Zeugin meldete sich am Freitagmorgen bei der Polizei. Sie hatte im Vorübergehen bemerkt, dass in der Mannheimer Straße mehrere geparkte Autos zerkratzt wurden.

Als die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen stellten sie fest, dass die Unbekannten nicht nur in der Mannheimer Straße aktiv waren. Im Bereich zwischen der Mannheimer Straße und der Altenwoogstraße entdeckte die Streife insgesamt 21 beschädigte Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. Betroffen waren auch Pkw, die in der Tannenstraße, der Wiesenstraße, der Krimmstraße und der Josefstraße parkten.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. Auch Geschädigte können sich unter dieser Nummer mit der Polizei in Verbindung setzen. |mhm

