Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Kabel hängt von Tankfahrzeug herunter

Auto beschädigt

Raesfeld (ots)

Sachschaden von mehreren Hundert Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Raesfeld entstanden. Eine 37-Jährige war gegen 13.40 Uhr auf der Bundesstraße 224 zwischen der Bundesstraße 70 und der Rhader-/Schermbecker Straße unterwegs, als ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Die Frau aus Wildeshausen (Niedersachsen) war hinter einem grauen Tankfahrzeug mit mutmaßlich blauer Aufschrift hergefahren und hatte zu spät bemerkt, dass von dem vor ihr fahrenden Lkw ein Kabel herunterhing und in Schlangenlinien über die Straße gezogen wurde. Das "schlenkernde" Kabel schlug gegen das Auto der Geschädigten. Das Verkehrskommissariat Borken bittet den Fahrer des Tankfahrzeugs sowie weitere mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme mit dem Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell