Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Unbekannte brechen mehrfach ein

Raesfeld (ots)

Zu mehreren Einbruchsversuchen und Einbrüchen kam es in der Nacht zum Dienstag in Raesfeld. Auf der Straße Weidengrund schlugen die Täter mehrfach zu. In zwei Fällen blieb es beim Versuch. Bei einem Einbruch in eine Gartenlaube entwendeten die Diebe Angeln und Angelzubehör. In einen unbewohnten Neubau an der Von-Gent-Straße drangen Unbekannte gewaltsam ein und entwendeten Werkzeuge der Marken Hilti und Makita. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell