POL-ME: Trickbetrüger entwendet wertvolle Luxusuhren - Langenfeld - 2010129

Am Montagnachmittag (26. Oktober 2020) hat im Vorraum einer Bankfiliale an der Ecke Metzmacherstraße / Hauptstraße in Langenfeld ein bislang unbekannter Trickbetrüger einem Ehepaar zwei hochwertige Luxusuhren entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Bereits in der vergangenen Woche hatte ein 78-jähriger Langenfelder zwei hochwertige Luxusuhren über ein Online-Portal zum Verkauf angeboten. Tatsächlich meldete sich daraufhin telefonisch ein vermeintlicher Kaufinteressent. Nachdem sich die beiden am Telefon auf einen Preis in Höhe von mehreren zehntausend Euro geeinigt hatten, vereinbarte man ein Übergabetreffen, welches im Vorraum einer Bankfiliale an der Hauptstraße / Ecke Metzmacherstraße in Langenfeld stattfinden sollte.

Allerdings gab der Anrufer an, den Kauf nicht selbst abwickeln zu können, sondern dass er stattdessen seinen Enkel mit dem Geld schicken werde. Als das Langenfelder Ehepaar daraufhin am Montagnachmittag gegen 16:10 Uhr den Vorraum der Bank betrat, kam kurz danach auch der vermeintliche Käufer hinzu. Dieser gab vor, die Uhren noch einmal inspizieren zu wollen. Als der 78-jährige Langenfelder daraufhin die beiden Uhren hervorholte, riss der Täter ihm diese aus der Hand, schubste das Ehepaar zu Boden und rannte nach draußen, wo er in einen silbernen Pkw stieg und davon fuhr.

Anschließend alarmierte das Ehepaar die Polizei, welche jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung weder das Fluchtauto, noch verdächtige Personen antreffen konnte.

Zu dem Trickbetrüger liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - circa 20 Jahre alt - etwa 1,82 oder 1,83 Meter groß - sehr schlanke Statur - hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild - sprach englisch und französisch - gepflegtes Äußeres - dunkelbraune, mittellange Haare, Seitenscheitel links - dunkle Augen - trug einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz - trug ein flieder-blaues enganliegendes Jacket sowie ein weißes, eng anliegendes Hemd - trug eine mittelblaue "Skinny Jeans", knöchellang - trug schwarze Schuhe mit weißer Sohle, auf dem linken Schuh vorne ein Riss - hatte ein rotes geflochtenes Armband am rechten Handgelenk

Zu dem Wagen liegen der Polizei keine näheren Beschreibungen vor. Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall im Vorraum der Bank beobachtet oder weiß möglicherweise sogar, um wen es sich bei dem beschriebenen Täter handelt?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

