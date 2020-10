Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2010127

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

- ERFOLGSMELDUNG -

Am Samstagmorgen des 24.10.2020, gegen 11.15 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen einen Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz eines Discounters an der Heiligenhauser Straße 81 in Velbert-Mitte. Ein schwarzer PKW Toyota Auris beschädigte beim Rangieren einen geparkten silbergrauen PKW Opel Corsa. Obwohl dabei an beiden Fahrzeugen ein erkennbarer Sachschaden in einer gesamthöhe von rund 2.000,- Euro entstand. Trotzdem verließ der Fahrer des Toyotas mit seinem Fahrzeug den Parkplatz ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die vorbildlichen Zeugen meldeten ihre Beobachtungen dem Opel-Fahrer, als dieser nur wenige Minuten später zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkehrte. Der sofort alarmierten Polizei konnten das flüchtige Fahrzeug und dessen Fahrer beschrieben, das Kennzeichen des Toyotas benannt werden. Als die Velberter Polizei daraufhin nur wenig später die Heiligenhauser Halteranschrift des flüchtigen Auris aufsuchte, traf man dort den beschädigten Toyota und dessen 53-jährigen Halter und Fahrer. Der Heiligenhauser stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille (1,1 mg/l). Ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Da der 53-Jährige auch nach dem Unfall zu Hause weiter Alkohol getrunken hatte, wurde zur Beweisführung die ärztliche Entnahme gleich mehrerer Blutproben angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Beamten sicher, gleichzeitig untersagten sie dem 53-jährigen Heiligenhauser bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Heiligenhaus ---

In der Zeit vom Sonntagnachmittag des 11.10., 15.00 Uhr, bis zum Donnerstagmittag des 22.10.2020, 13.30 Uhr, parkte ein silbergrauer PKW VW Tiguan für mehrere Tage unbeaufsichtigt auf einer markierten Parkfläche der Königsberger Straße, in Höhe des Hauses Nr. 14, in Heiligenhaus-Mitte. In dieser Zeit wurde der VW von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug im linken Frontbereich angefahren und dabei erheblich beschädigt. Der Verursacher beging Unfallflucht und ließ allein am Tiguan einen geschätzten Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 1.500,- Euro zurück. in den Unfallspuren am VW konnte von der Polizei roter Fremdlack gesichert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Mit unserer ausführlichen Pressemitteilung / ots 2010123 von heute ( im Internet unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4744870 ) berichteten wir bereits über eine Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person, die sich am Freitagabend des 24. Oktober 2020, gegen 22.00 Uhr, auf der Dieselstraße in Ratingen-West in Höhe der Haus-Nummer 9 ereignet haben soll. Zur Klärung dieser besonderen Verkehrsstraftat werden dringend Zeugen und sachdienliche Hinweise zur Klärung der Geschehnisse gesucht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Am Samstag, dem 24.10.2020, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, parkte ein roter PKW Fiat 500 auf der Stifterstraße in Mettmann, in einem Kurvenbereich in Höhe des Hauses Nr. 3 am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der Fiat von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug im Frontbereich angefahren und beschädigt. Dabei entstand allein am Fiat ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro. Trotzdem flüchtete der Verursacher mit seinem Fahrzeug vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Mittwochnachmittag des 21.10.2020, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr, parkte ein silbergrauer PKW Mercedes E220 auf einem Parkplatz der Häuser 16 bis 20 an der Sauerbruchstraße in Haan. In dieser Zeit wurde der Mercedes von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug angefahren und dabei an der linken Seite, im Bereich der hinteren Türe und des hinteren Kotflügels erheblich beschädigt. Dabei entstand allein am Mercedes ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 1.800,- Euro. Schwarze Fremdfarbe, welche die Polizei am E220 sicherstellen konnte gibt einen ersten Hinweis auf das Fahrzeug des flüchtigen Verursachers und darauf, dass auch dessen Fahrzeug erkennbar beschädigt sein muss.

In der Zeit vom Samstagnachmittag des 24.10., 14.45 Uhr, bis zum Sonntagmorgen des 25.10.2020, 08.50 Uhr, parkte ein dunkelbrauner PKW VW Passat auf der Ohligser Straße in Haan, in Höhe des Hauses Nr. 41 am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der VW von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug im linken Heckbereich angefahren und erheblich beschädigt. Obwohl dabei allein am Passat ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500,- Euro entstand, verließ der Verursacher den Unfallort mit seinem ebenfalls beschädigten Fahrzeug ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Von der Polizei am Unfallort aufgefundene und sichergestellte Fahrzeugtrümmer und -splitter geben bereits ersten Hinweis darauf, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen PKW der Marke Hyundai handeln könnte. Sofort befragte Zeugen aus der Nachbarschaft gaben zu Protokoll, dass sie in der Unfall-Nacht, zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr, von einem lauten Unfallgeräusch in der Nachtruhe gestört wurden, jedoch keine weiteren Feststellungen treffen konnten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Zu nicht genauer Zeit zwischen Donnerstag, dem 01.10., 08.00 Uhr, und Freitag, dem 23.10.2020, 12.00 Uhr, wurde die Gebäudewand des Hauses Eisengasse 7 in Hilden von einem noch unbekannten Fahrzeug angefahren beschädigt. Dabei entstanden an der Fassade und an einem Fallrohr Schäden in einem geschätzten Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Einziger Hinweis auf den Verursacher und das flüchtige Fahrzeug ist bisher grüne Fremdfarbe, die an der Fassade im Bereich der Schäden gesichert werden konnte.

In der Zeit vom späten Donnerstagabend des 22.10., 23.20 Uhr, bis zum Freitagmorgen des 23.10.2020, 08.30 Uhr, parkte ein blauer PKW VW Golf am Fahrbahnrand der Berliner Straße in Hilden, in Höhe des Hauses Nove-Mestro-Platz 9. In dieser Zeit wurde der VW von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug an der linken Fahrzeugfront angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort ohne Schadensregulierung und ließ bei seiner Flucht am blauen Golf einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 900,- Euro und weiße Fremdfarbe zurück.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

