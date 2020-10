Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2010123

Bei einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht zu Samstag (24. Oktober 2020) wurde ein 65-jähriger Ratinger schwer verletzt. Der Fußgänger war schwer verletzt auf der Dieselstraße in Höhe der Haus-Nummer 9 aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den flüchtigen Unfallverursacher eingeleitet und sucht Zeugen.

Das war geschehen:

Nach eigenen Angaben überquerte ein 65-jähriger Ratinger gegen 22:00 Uhr am Freitagabend (24. Oktober 2020) die Dieselstraße in Ratingen-West in Höhe der Haus-Nummer 9. Hierbei wurde er aus bisher ungeklärter Ursache von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt.

Der Fahrzeugführer flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den 65-Jährigen zu kümmern. Der Ratinger wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Strafverfahren zu dem Unfallgeschehen ein. Fahndungsmaßnahmen konnten aufgrund mangelnder Hinweise zu dem Unfallverursacher nicht eingeleitet werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen, dem beteiligten Fahrzeug sowie dem Fahrzeugführer, tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

