POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 07.02.2021

--Angebranntes Kochgut löst Rettungseinsatz in Bad Camberg-Erbach aus-- Am gestrigen Samstagabend, gegen 22.25 Uhr, meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bad Camberg-Erbach, dass es in seiner Küche gebrannt habe. Das Feuer sei von ihm bereits selber gelöscht worden. Polizei und Feuerwehr suchten das Haus auf und stellten noch Brandgeruch und Rauch fest. Daraufhin wurde noch ein Rettungswagen alarmiert, welcher einige Hausbewohner kurz behandelte; es musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

--Alkoholisierter PKW-Fahrer flüchtet in Limburg vor der Polizei--

Am frühen Sonntagmorgen, gegen, 01.15 Uhr, fiel einer Streife in der Limburger Westerwaldstraße ein PKW auf. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer und fuhr über eine rot zeigende Ampel. Kurz danach konnte der PKW jedoch angehalten werden; der 40-jährige Fahrer aus Limburg roch deutlich nach Alkohol. Er musste eine Blutprobe abgeben; ob er einen Führerschein hat, muss noch ermittelt werden.

