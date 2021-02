PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag Pressebericht der Polizeidirektion Limburg vom 06.02.2021

Limburg (ots)

Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle

Am Samstag, 06.02.2021, kam es um 20.42 Uhr Uhr zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Elbtal-Dorchheim in der Siegener Str.. Ein männlicher Täter mit übergezogener Kaputze bedrohte den 34- jährigen Kassierer mit einer Schusswaffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Als der Kassierer den Alarm auslösen wollte, flüchtete die Person unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Beschreibung: ca. 170 cm groß, schlank, schwarz gekleidet. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.: 06431/91400 an die Polizeidriektion Limburg erbeten !

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell