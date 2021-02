PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

Scheunenbrand Limburg-Offheim

Am Samstag, den 06.02.2021 um 11:50 Uhr wurden die Rettungsleitstelle Limburg-Weilburg, sowie die Polizei Limburg über starke Rauchentwicklung aus der Feldgemarkung Limburg-Offheim informiert. Eine Feldscheune in 65549 Limburg-Offheim, in der Verlängerung des Dehrner Weg in Richtung Dehrn, die als Lagerraum für eine Dachdeckerfirma diente, brannte vollständig ab. Die Feuerwehren der Stadt Limburg und der umliegenden Gemeinden waren im Einsatz. Insgesammt waren 64 Feuerwehrmänner in 13 Fahrzeugen an der Brandbekämpfung beteiligt. Es entstand ein Sachschaden von circa 150.000EUR. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der komplette Dehrner Weg wurde für die Löscharbeiten in der Zeit von 13:00-18:00 Uhr gesperrt. Eine dunkle Rauchwolke zog von Limburg-Offheim nach Elz. Anwohner wurden über Radio und die NINA-Warnapp gebeten zur Vorsicht alle Fenstern und Türen zu schließen. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an und Brandermittler werden hinzugezogen.

