Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Rassistische Beleidigungen

Zeuge schreitet ein

RhedeRhede (ots)

Am Samstag kam es gegen 18.20 Uhr auf dem Netto-Parkplatz an der Straße Feldmark zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Rhedern im Alter von 49 und 40 Jahren. Nach Angaben des 40-Jährigen und anhand von Zeugenangaben hatte der 49-Jährige zuvor einen Mann wegen des Parkens auf einem Schwerbehindertenparkplatz rassistisch und volksverhetzend beleidigt, woraufhin sich der 40-Jährige einmischte. Es kam zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Männern, in deren Verlauf der 40-Jährige die Polizei anrufen wollte. Dies, so der 40-Jährige, habe die 47-jährige Begleiterin des 49-Jährigen offensichtlich verhindern wollen und ihm dazu das Telefon aus der Hand geschlagen. Er habe die Frau daraufhin leicht zurückgestoßen und sei dann von dem 49-Jährigen geschlagen worden, woraufhin sich eine körperliche Auseinandersetzung anschloss. Beide Männer wurden leicht verletzt und zeigten sich gegenseitig an. Der Mann, der von dem 49-Jährige beschimpft und rassistisch beleidigt wurde, war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Er wird gebeten, sich als Zeuge zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell