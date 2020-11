Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrrad in Brand gesetzt

BocholtBocholt (ots)

Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 16.20 Uhr über ein brennendes Fahrrad informiert. Das Fahrrad stand im Unterstand eines Schulgebäudes am Melchiorweg. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es entstand nur geringer Schaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

