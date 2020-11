Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Verstöße gegen die Corona-Schutzregeln

Kreis BorkenKreis Borken (ots)

Kreisweit stellten Polizeibeamte in den letzten Tagen mehrere Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung fest:

In Gronau trafen sich am Freitagabend sechs Jugendliche auf der Fabrikstraße unter Missachtung des Mindestabstandes.

In Bocholt waren am späten Freitagabend vier Personen im Alter von 20 - 18 Jahren aus mehr als zwei Haushalten auf der Straße Im Königsesch zusammen in einem Pkw unterwegs.

In Raesfeld saßen fünf Personen im Alter von 20 - 22 Jahren aus mehr als zwei Haushalten zusammen in einem Pkw. Die Kontrolle fand gegen 02.30 Uhr auf der Dechant-Karthaus-Straße statt.

Am Donnerstag betrat ein 37-jähriger Bocholter die Polizeiwache und setzte erst nach mehrmaliger Aufforderung einen Mund-Nasen-Schutz auf.

In allen Fällen wurden Verfahren wegen der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

