Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrüche auf dem Alten Postweg und der Hentschelstraße

GronauGronau (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es auf der Straße "Alter Postweg" zu zwei Einbrüchen in benachbarte Bürogebäude. In einem Fall (Gelände eines Autohauses) flexten der oder die Täter ein Fenstergitter auf und konnten dann das dahinter liegende Fenster öffnen. Das Büro wurde durchsucht, aber nichts entwendet.

Auf dem Nachbargelände brachen der oder die Täter ebenfalls ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Angaben über mögliches Diebesgut liegen nicht vor.

Ein weiterer gleichgelagerter Einbruch wurde auf der Hentschelstraße gemeldet - ebenfalls ohne Erkenntnisse über mögliches Diebesgut.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

