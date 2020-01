Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß, 1 Person schwer verletzt

Aalen (ots)

Rot am See: Frontalzusammenstoß auf der B290 fordert einen Schwerverletzten

Am 06.01.2019 um 14:35 Uhr befuhr ein 21-jähriger Renault-Lenker die B290 von Blaufelden kommend in Richtung Rot am See. Kurz vor der Einmündung zur K2523 in Richtung Engelhardshausen wurde er durch die tief stehende Sonne geblendet und geriet in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Corsa. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge um 180 Grad gedreht und von der Fahrbahn abgewiesen, wobei der Renault an der dortigen Leitplanke und der Opel im Straßengraben zum Stehen kamen. Der 47-jährige Opel-Lenker musste durch die Feuerwehren Gerabronn und Rot am See aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 21-jährige Unfallverursacher sowie die 38-jährige Beifahrerin des Opel-Lenkers blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Die B290 musste für die Dauer der Unfallaufnahme vorübergehend komplett gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro

