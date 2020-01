Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand: 12.00 Uhr

Aalen (ots)

Durlangen: von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag um 15.25 Uhr befuhr die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Seat die B 298 von Mutlangen kommend in Fahrtrichtung Spraitbach. Auf Höhe Leinhaus kam sie in einer Rechtskurve aus noch nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei die Leitplanke. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3.000.- Euro.

