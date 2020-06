Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A 5 - Kilometerlanger Stau und zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Mahlberg (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Freitagnachmittag auf der Nordfahrbahn bei Mahlberg für kilometerlange Staus gesorgt; zwei Personen wurden hierbei verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der 29 Jahre alte Fahrer eines Opel kurz vor 14 Uhr und bei stockendem Verkehr in das Heck eines Mercedes gekracht. Beide Autos haben sich durch die Wucht des Aufpralls gedreht und prallten gegen die Schutzplanke. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie ein 45 Jahre alter Mitfahrer im Mercedes wurden durch die Kollision verletzt und mussten von Helfern des Rettungsdienstes in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Fahrspuren waren bis gegen 15:20 Uhr blockiert, sodass der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde. In der Spitze hat sich ein Stau von circa zehn Kilometern Länge gebildet. Den Sachschaden beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 50.000.

