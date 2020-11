Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

RekenReken (ots)

Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer erlitt am Freitag bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Ein 29 Jahre alter Autofahrer wollte die Dorstener Straße von der Wehrstraße kommend in Richtung Kardinal-von-Galen-Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 67-jährigen, der die Dorstener Straße in Richtung Ortsmitte befahren hatte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Borkener Krankenhaus.

