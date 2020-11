Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholfahrt endet im Vorgarten

GronauGronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag bog ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Gronau gegen 02.40 Uhr von der Straße Am Buddenbrook auf die Straße In den Kämpen ab. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, überschlug sich und kam in einem Vorgarten zum Stillstand. Der 21-Jährige, der den Unfall unverletzt überstand, war erheblich alkoholisiert. Dies scheint in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit die Unfallursache zu sein, wenngleich der 21-Jährige angab, wegen eines die Straße querenden Hundes gebremst und dabei die Kontrolle verloren zu haben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell