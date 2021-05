Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vergessenes Kunststoffbehältnis auf Herd führt zu Feuerwehreinsatz

Lenzkirch (ots)

Am Vormittag des Pfingstmontag (24.05.2021) kam es gegen 10.30 Uhr in der Straße "An der Haslach" zum Einsatz von rund 50 Rettern der Feuerwehren Lenzkirch und Schluchsee, als auch einer Besatzung des Rettungsdienstes. Ein Kunststoffbehältnis, welches auf dem Herd vergessen wurde führte zu Rauchentwicklung und dem Aktivieren eines Rauchmelders. Glücklicherweise kamen weder Personen zu Schaden noch war nennenswerter Sachschaden entstanden.

RTN - CW/24.05.21

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell