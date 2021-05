Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und beschädigt Schaltkasten - Viel befahrene Kreuzung für längere Zeit ohne Ampelregelung - Starke Verkehrsbehinderung in Folgezeit

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Stadt Freiburg, Freiburg-Brühl, Lembergallee/Granadaallee

Am Freitag, 21.05.2021 gegen 17:50 Uhr kam die 33-jährige Fahrerin eines Pkw auf regennasser Straße von der Fahrbahn ab. Sie wollte von der Hermann-Mitsch-Straße nach links in die Granadaallee abbiegen, kam auf den Seitenstreifen und rutschte über diesen hinaus, unglücklicherweise genau in den Schaltschrank der Lichtzeichenanlage für diese stark frequentierte Kreuzung.

Die Fahrerin des Fahrzeuges wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Der Schaltschrank wurde allerdings so erheblich beschädigt, dass die komplette Lichtzeichenanlage für diese Kreuzung sofort ausfiel. Es kam zunächst zu keinen Folgeunfällen.

Diese Kreuzung ist eine der am stärksten genutzten Anschlüsse für das Gewerbegebiet Freiburg-Hochdorf, Gewerbegebiet Freiburg-Brühl, die dortige Ansammlung von Möbelhäusern und die westliche Umfahrung der Stadt Freiburg. Aus diesem Grunde wurde unmittelbar der Notdienst der Wartungsfirma verständigt, welcher allerdings bei der Schwere der technischen Störung frühestens im Verlauf der nächsten Woche die Reparatur der elektrischen Steuerung bewerkstelligen kann.

Aus der Erfahrung mit Baustellen an dieser Kreuzung wurden über den Notdienst der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Freiburg einzelne Spuren der mit Verkehrszeichen geregelten Kreuzung abgesperrt um den Verkehrsfluss dynamisch halten zu können.

Dennoch ist mit Verkehrsbehinderungen - vor allem während der Ladenöffnungszeiten / Geschäftszeiten der Gewerbebetriebe im Umfeld - bis mindestens Mitte nächster Woche zu rechnen.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell