Landkreis Lörrach, Maulburg

Heute gegen 15.00 h kam es im Zusammenhang mit der veröffentlichten Warnmeldung zu einer vollendeten Tat. Eine Seniorin wurde dazu bewegt einer weiblichen Abholerin Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 7500,- EUR auszuhändigen.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, 165 cm groß, kräftige Statur, rundliches Gesicht, glatte, dunkle , schulterlange Haare mit Pony, die Frau trug eine hellbraune hüftlange Jacke und sprach deutsch ohne Akzent.

Zeugen denen die beschriebene Frau heute Nachmittag in Maulburg aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07761-934500 in Verbindung zu setzen.

Seit heute Vormittag, 21.05.2021, gingen beim Polizeipräsidium Freiburg zahlreiche Hinweise über sogenannte Anrufstraftaten ein.

Die betrügerischen Anrufer geben sich gegenüber ihren angerufenen Opfern als Ärzte eines örtlichen Krankenhauses aus und teilen mit, dass ein Verwandter schwer an Corona erkrankt sei. Es gäbe jedoch ein Medikament aus der Schweiz, welches jedoch selbst bezahlt werden müsse.

Diese Anrufe treten im jetzigen Moment (Stand 14.00 Uhr) gehäuft im Landkreis Lörrach aber vereinzelt auch in den anderen Landkreisen des Polizeipräsidiums auf. Die Betrüger sind sehr aktiv und hinterlassen bei den Anrufen keine zurück verfolgbaren Spuren.

Vereinzelte Betroffene melden zwar diesen Vorfall der Polizei, jedoch ist mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es bislang in aktueller Serie zu keiner Geldübergabe gekommen. In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass die betrügerischen Anrufe weiter andauern werden.

Folgende Tipps sollten Sie beachten:

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Seien Sie stets misstrauisch! - Rufen Sie im Verdachtsfalle die Polizei um Hilfe! - Sprechen Sie mit Vertrauten über verdächtige Anrufe! - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

- Sprechen Sie, thematisieren Sie, warnen und informieren Sie Ihre lebensälteren Familienmitglieder über diese Betrugsformen.

