Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Eine 28-jährige Gladbeckerin fuhr mit ihrem Auto auf der Wiesenstraße in Richtung Bottroper Straße. Zeitgleich fuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Gladbeck auf der Friedenstraße in Richtung Sandstraße. Im Kreuzungsbereich Wiesenstraße/Friedensstraße kam es zum Zusammenstoß. Die 28-Jährige verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ihr etwa dreijähriges Kind verblieb unverletzt. Das Auto der Verletzten wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei ca. 6.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, um 15:50 Uhr.

