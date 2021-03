Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit drei Verletzten

Nieheim - Sommersell (ots)

Am Samstag, dem 13.03.2021 kam es gegen 19.30 h zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten Personen auf der B 239 in Höhe Sommersell. Ein 25jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte mit seinem, PKW von Sommersell kommend nach links auf die B 239 in Richtung Steinheim abzubiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Steinheim kommenden Opel Astra, der die B 239 in Richtung Höxter befuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich miteinander. Die 22jährige Fahrerin des Opel und ihr 20jähriger Beifahrer wurden vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt, der Unfallverursacher wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Höxter verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17500,- Euro geschätzt./Wo.

