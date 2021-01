Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: PKW auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet

Steinheim (ots)

Ein grauer Opel Astra, der in der Zeit von Donnerstag, 14.01.2021, 19.30 Uhr, bis Freitag, 15.01.2021, 12.30 Uhr, in der Hollentalstraße in Steinheim abgestellt war, wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Eigentümer bemerkte den Schaden linksseitig an der hinteren Stoßstange sowie Lacksplitter auf dem Boden neben dem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Offensichtlich ist ein anderer Fahrer beim Aus- oder Einparken gegen den Opel gefahren, der auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes stand. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher, der sich von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, und damit dem Geschädigten einen Sachschaden von ca. 1.300 Euro hinterlassen hat. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter, 05271 - 9620, entgegen. /Te.

