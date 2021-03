Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrug durch falschen Polizeibeamten an der Haustür erfolgreich

Brakel (ots)

Mit der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" war ein Unbekannter am Mittwochabend, 10. März, im Stadtgebiet Brakel erfolgreich. Der Täter erbeutete Bargeld und hob anschließend mit einer EC-Karte Geld vom Bankkonto ab.

Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr öffnete eine ältere Hausbewohnerin, die an der Straße "Am Bahndamm" wohnhaft ist, auf Klingeln einem unbekannten Mann, der sich als Zivilpolizist ausgab und Einbrüche in der Umgebung schilderte. Aus Angst, Opfer einer Straftat zu werden, übergab die Dame dem "falschen Polizeibeamten" zur Sicherung bei der Polizei Bargeld und Debitkarten. Bereits wenige Stunden nach der Tat erfolgten drei Bargeldabhebungen, auch im Rheinland. Die Höhe der Beute liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei Höxter fragt nun, wer Hinweise zu dem "falschen Polizeibeamten", der als 25 bis 30 Jahre alt und zwischen 170 cm bis 180 cm groß beschrieben wird, geben kann. Wer hat am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 18 Uhr oder bereits vor der Tat im Bereich der Straße "Am Bahndamm" Beobachtungen gemacht. Hinweise auf den Betrüger in Brakel nimmt die Kriminalpolizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass erneut vor dieser Betrugsmasche. Lassen Sie keine Unbekannten in ihre Wohnung. Geben Sie weder an der Haustür noch am Telefon Details über ihre persönliche oder finanzielle Situation preis. Rufen Sie im geringsten Zweifel die echte Polizei unter "110" an.

Weitere Informationen und Verhaltenshinweise zu dieser Betrugsmasche stellt die Polizei Höxter im Internet bereit unter der Adresse https://hoexter.polizei.nrw/artikel/tipps-gegen-betrueger-an-telefon-und-haustuer. /ell

