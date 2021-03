Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Brakel (ots)

Bei einem Einbruch in eine Schule in Brakel wurde am letzten Wochenende ein hoher Schaden angerichtet. Der Polizei wurde ein Einbruch in die Schule "Am Bahndamm" im Zeitraum von Freitag, 5. März, 15.00 Uhr, bis Montag, 8. März, 07.00 Uhr, gemeldet. Der oder die Täter beschädigten dabei ein Fenster und drangen in Büroräume ein. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 1500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05271/962-0. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell