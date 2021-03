Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Autofahrerin verletzt sich bei Unfall in Brakel-Modexen

Brakel (ots)

Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich der K 18/ K 39 bei Brakel wurde eine Person verletzt.

Gegen 9.00 Uhr fuhr ein Opel Vivario auf der K 39 von Brakel-Hembsen kommend in Richtung K 18. Der 31-jährige Fahrer aus Bad Karlshafen wollte nach links auf die K 18 Richtung Brakel abbiegen. Dabei übersah er einen auf der vorfahrtberechtigten K 18 von Höxter-Bosseborn kommenden Pkw. Im Kreuzungsbereich erfasste der Vivario den Peugeot am Heck. Der Peugeot schleuderte durch die Kollision herum und kam auf der Fahrbahn in Richtung Bosseborn stehend zum Stillstand. Durch den Aufprall verletzte sich die 56-jährige Peugeot-Fahrerin aus Höxter. Nach der Versorgung durch einen Notarzt brachte sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach Einschätzung der Polizei ist insgesamt ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro entstanden. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell