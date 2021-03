Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall auf Ostwestfalenstraße bei Brakel

Brakel (ots)

Am Dienstag, 9. März, verletzte sich auf der Ostwestfalenstraße (B 252) nahe Brakel eine Frau aus Höxter bei einem Alleinunfall.

Gegen 12.15 Uhr war eine 48-Jährige in ihrem Kia Picanto aus Richtung Nieheim kommend in Richtung Brakel unterwegs. Die Fahrbahn war aufgrund von Regen mit teilweisem Schneefall feucht. Nach Passieren der Gebetsstätte "Mutter Gottes im Wasser" geriet das Auto auf gerade Strecke aus bislang unbekannter Ursache nach rechts auf die Bankette und wurde von dort wieder nach links auf die Fahrbahn gesteuert. Der Wagen driftete über beide Fahrstreifen in den gegenüberliegenden Graben. Dort kam der Wagen auf der Beifahrerseite liegend, mit Front in Richtung Nieheim, vor einem Baum zum Stillstand.

Die Fahrerin konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Sie wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn in Richtung Nieheim wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Der nicht mehr fahrbereite Kia wurde von einem Abschleppunternehmer abtransportiert. An dem Kia ist nach Einschätzung der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die Unfallaufnahme war gegen 13:15 Uhr beendet. /ell

