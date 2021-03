Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Starke Rauchentwicklung bei Mülltonnenbrand

Warburg (ots)

Am Montagabend, 8. März, hat in Warburg ein Mülltonnenbrand für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Der Feuerwehr und der Polizei wurde ein Brand eines Carports in der Wagnerstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses den Brand einer Mülltonne fest.

Durch das Feuer wurden ein Holzunterstand und ein unmittelbar an dem Wohnhaus installierter Carport in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr musste die abgebrannte Mülltonne ablöschen.

Die Hauseigentümer hatten den Brand gegen 23.15 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf mehr als 2000 Euro geschätzt. Nach erster Einschätzung der Polizei ist der Brand offenbar durch in der Mülltonne entsorgte Asche entstanden. /ell

