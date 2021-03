Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Kontrolle geflüchtet: Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Brakel (ots)

Nach einer Polizeikontrolle in Brakel hat ein Autofahrer die Flucht mit seinem Fahrzeug angetreten, obwohl er den Polizeibeamten eigentlich zur Polizeistation begleiten sollte. Der Autofahrer besaß keinen Führerschein. Später konnte der Geflüchtete in Steinheim aufgegriffen werden.

Einer Fußstreife in Brakel war am Mittwoch, 3. März, gegen 11.35 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer aufgefallen, der mit einem Mercedes in der Straße "Am Gänseanger" unterwegs war. Als der Polizeibeamte den Wagen anhielt, um die Personalien zu überprüfen, gab der Fahrer an, sich nicht ausweisen zu können. Er machte lediglich mündlich Angaben zu seiner Person. Ein ebenfalls 21-jähriger Beifahrer zeigte unterdessen ordnungsgemäß seine Papiere vor.

Zur weiteren Überprüfung sollte der Autofahrer den Polizeibeamten zur Polizeistation in unmittelbarer Nähe folgen. Vorher sollte der Mann, der für die Kontrolle zunächst in einer Grundstückseinfahrt angehalten hatte, seinen Mercedes auf einem Parkplatz in direkter Nähe abstellen und dann zur Polizeistation kommen. Diesen Moment nutzte der 21-Jährige allerdings, um mit seinem Auto davon zu fahren. Seinen Beifahrer, der zuvor ausgestiegen war, ließ er zurück. Somit begleitete der Beifahrer den Beamten zur Polizeistation.

Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Mercedes war auf den Namen seiner Freundin zugelassen. Nach weiteren Ermittlungen entdeckten Polizeibeamte den Wagen dann auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Steinheim. Der geflüchtete Fahrer konnte in der Nähe des Autos angetroffen werden. Ihm wurde das Führen von Fahrzeugen untersagt, ihn erwartet ein Strafverfahren. Der Freundin wurden die Fahrzeugschlüssel ausgehändigt. Auch sie erwartet eine Strafanzeige. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell