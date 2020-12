Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe- Neubau eines zukünftigen Kindergartens beschädigt

Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, gegen 19.15 Uhr, kam es in der Straße Hinter der Burgwiese bei einem dortigen Neubau eines Kindergartens zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter traten gegen eine Fensterscheibe des Neubaus. Zudem wurde eine Scheibe mit einem Ziegelstein eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Bösel- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, gegen 07.15 Uhr, kam es in der Garreler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Garreler Straße in Richtung Garrel. Ein 24-jähriger LKW-Fahrer aus Friesoythe befuhr die Garreler Straße in entgegen gesetzter Fahrtrichtung. Bei Begegnung kam es zu einem Zusammenstoß der jeweiligen linken Außenspiegel. Am LKW des 24-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel. 04494-922620) entgegen.

