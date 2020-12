Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Wohnungseinbruch

Zwischen Dienstag, 15. Dezember 2020, 11.00 Uhr und Mittwoch, 16. Dezember 2020, kam es in der Lindenstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter beabsichtigte in eine leerstehende Wohnung einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es ihm nicht einzudringen. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Vechta - Versuchter Diebstahl aus Opferstock

Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, kam es zwischen 10.00 und 18.30 Uhr in einer Kirche in der Langen Straße zu einem versuchten Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter versuchte einen Opferstock aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang ihm dies nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, wurde um 16.30 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer, der in Vechta wohnt, auf der Schwichteler Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, wurde um 17.50 Uhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer, der in Lotte wohnt, auf der Dinklager Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen die 26-jährige Halterin wurde ebenfalls ein Verfahren wegen des Zulassens der Fahrt eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, kam es um 11.05 Uhr auf der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Lkw-Fahrer aus Wallenhorst hielt auf der Straße an. Ein unbeteiligter Zeuge überholte daraufhin die Sattelzugmaschine. Ein nachfolgender 31-jähriger Pkw-Fahrer, der in Steinfeld wohnt, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Vechta - Diebstahl eines drei Meter hohen Rentiers

Zwischen Sonntag, 13. Dezember 2020, 01.00 Uhr und Montag, 14. Dezember 2020, 08.00 Uhr kam es an der B69/Vardeler Weg zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine etwa drei Meter große, beleuchtete Rentierfigur, die auf einer Rasenfläche platziert war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

