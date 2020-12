Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, kam es um 16.50 Uhr an der Einmündung der Clemens-August-Straße zur Straße Lage zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Halen wollte von der Clemens-August-Straße aus in die Straße Lage abbiegen. Hierbei übersah er eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg, die den Radweg befuhr. Diese konnte einen Zusammenstoß durch ein Bremsmanöver verhindern, stürzte jedoch zu Boden und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

