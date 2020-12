Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek - Geschwindigkeitskontrollen

Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, führte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Cloppenburg im Bereich der B72, Parkplatz Soestetal, Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Von 16.50 bis 21.30 Uhr registrierten sie insgesamt 39 Überschreitungen von Pkw- und Lkw-Fahrern. In diesem Bereich gilt für Pkw eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Für Lkw über 7,5 Tonnen gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Die höchste Überschreitung mit 134 km/h wurde gleich zwei Mal festgestellt. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Börger und ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne wurden jeweils mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Bei einer Kontrolle wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung stellten die Polizeibeamten eine zusätzliche Straftat fest. Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer aus Wardenburg führte das Fahrzeug mit der Fahrerkarte seines 70-jährigen Vaters. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird auch in Zukunft gleichgelagerte Verkehrsüberwachungsaktionen durchführen.

Molbergen- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, gegen 05.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen PKW-Fahrer, welcher in Molbergen wohnhaft ist, in der Cloppenburger Straße. Während der Verkehrskontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

